سافر، اليوم الأربعاء، فريق مولودية الجزائر إلى العاصمة "بورتو نوفو" تحسبا لمواجهة نادي بافلز البينيني في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وعلى صعيد الغيابات لن يكون الحارس فريد شعال حاضرا رفقة زملائه حيث أظهرت نتائج المسحة الطبية، بأنه غير مصاب بفيروس كورونا بعد الشكوك التي حامت حول إصابته بكوفيد 19 ما دفع الطاقم الفني لعزل اللاعب، لكن بعد إعادة الفحوصات أظهرت النتائج التي جاءت في وقت متأخر من ليلة أمس سلبية.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" فإن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس سجل حضوره في مطار هواري بومدين من أجل توديع البعثة التي ستسافر إلى البنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الناطق الرسمي سيد علي عوف سيكون على رأس الوفد المسافر إلى البنين.