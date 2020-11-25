قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة وهران ـ فلاوسن، صباح اليوم، تأجيل سماع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، بسبب وضعه الصحي المتدهور. فقد تم نقله من سجن وهران على متن سيارة تابعة لهذه المؤسسة، صباحا، إلى المحكمة.

ونظرا لوضعه الصحي المتدهور وعدم قدرته على المشي، استدعيت سيارة إسعاف للحماية المدنية، وتكفل أعوانها بإسناده ليصعد إلى الطابق الأول حيث يوجد مكتب قاضي التحقيق. وبعد معاينة القاضي للمحبوس وملاحظة وضعه الصحي المتدهور، وعدم قدرته على المشي والكلام، قرر تأجيل سماعه في القضية التي يوجد فيها رهن الحبس المؤقت منذ 23 سبتمبر الماضي.

والتمس دفاع نور الدين تونسي، من قاضي التحقيق نقل موكلهم إلى مستشفى وهران لتلقي العلاج واستعادة قواه، بعد 14 يوما من الإضراب عن الطعام. وفي حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة أخرجه عونان من الحماية المدنية مسنودا إلى كتفيهما، وظهر نحيفا ومتثاقل الخطى في مشيته. ليتم نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المؤسسة العقابية لوهران. في انتظار معرفة ما يدونه قاضي التحقيق في تقريره وقرار النيابة العامة لدى مجلس قضاء بنقله إلى المستشفى أو إبقائه في السجن.