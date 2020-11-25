قال مدرب شبيبة القبائل يامن الزلفاني أنه مرتاح لجاهزية لاعبيه سواء من الناحية النفسية أو البدنية وذلك قبل أول مواجهة رسمية للكناري أمام أهلي برج بوعريرج بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وفي تصريحات خص بها الموقع الرسمي للفريق قال التقني التونسي: "لست بحاجة كبيرة لتحفيز أو تشجيع اللاعبين، لأن اللاعبين الجزائريين، محفزون تلقائيا لأول مواجهة في الموسم بعد 9 أشهر كاملة من الغياب، نسعى لبداية المنافسة بقوة".

وأضاف الزلفاني: "الحمد الله الكل على أتم الاستعداد، ترى في أعين اللاعبين بأنهم يريدون جميعا المشاركة وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، لدينا تعداد ثري واللاعب الذي سيدخل أساسيا سيمنح الإضافة اللازمة".

وعبر الزلفاني عن ارتياحه بعدما جاءت نتائج فحوصات فيروس "كوفيد-19" التي أجراها اللاعبون والطاقم الفني سلبية قبل 48 ساعة عن موعد اللقاء.

وأردف التقني التونسي: "مع فيروس كورونا من الصعب تسيير الأمور، لكن سنفعل ذلك، نحن دائما بحاجة إلى جمهورنا الذي يمنحنا دائما الثقة، كما أن ثقتنا في أنفسنا تمر كذلك عبر الفوز".