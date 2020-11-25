أصدر مجلس قضاء خنشلة، اليوم الأربعاء، قرارا بتخفيض عقوبة المعتقل مباركي ياسين إلى عام حبسا نافذة.

وكانت محكمة خنشلة قد أدانت المعني في الثامن أكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة قدرها مليار سنتيم. وحسب المحامي هاشم ساسي فقد أصدر مجلس قضاء خنشلة كذلك قرار بتخفيض الغرامة المالية من مليار سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم.

وأضاف نفس المصدر أن مجلس قضاء خنشلة أدان المعني في ثلاث تهم هي: الاستهزاء بمعلوم من الدين، التحريض على التمييز والكراهية وحيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول، فيما تم تبرئته من ثلاث تهم أخرى هي: تدنيس مصحف، تحريض مسلم على ترك دينه والضغط على مسلم من أجل ترك دينه.