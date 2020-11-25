أقدم العشرات من سكان مشتة البراوق السفلى ببلدية مينار زارزة شمالي غرب ولاية ميلة، نهار اليوم الأربعاء، على غلق مقر البلدية، احتجاجا على عدم توفير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ المشتة.

المحتجون أكدوا أن الحافلة التي كانت مخصصة لأبنائهم تم توجيهها إلى وجهة أخرى ما حرم التلاميذ من النقل المدرسي الذي وفرته الدولة لجميع المشاتي دون استثناء.

وقال أحد المحتجين، أن الإقدام على غلق مقر البلدية، جاء بعد أن صمت السلطات المحلية آذانها ولم تستجب لشكاويهم المتكررة. ويناشد المحتجون والي ميلة التدخل لإنهاء معاناة أبنائهم وتوفير حافلة للنقل المدرسي خاصة بالمشتة، وقد تعذر الاتصال برئيس البلدية الذي لم يرد على مكالماتنا