اعتبر وزير العدل بلقاسم زغماتي أن غرامة "المليون سنتيم" المفروضة لعدم ارتداء الكمامة "ليست كبيرة".

وقال الوزير زغماتي، اليوم الأربعاء، بمجلس الأمة أن عدم ارتداء الكمامة يعتبر في نظر القانون مخالفة يعاقب عليها بفرض غرامة مالية.

وحول حديث البعض عن ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على من لم يرتد الكمامة، أكد زغماتي أن مبلغ مليون سنتيم ليس كبيرا بالمقارنة مع الخطر الذي قد يسببه المواطن الذي يخرج دون ارتداء كمامة.

وأضاف زغماتي "مليون سنتيم أمام الحفاظ على صحة المواطنين ليس بالأمر الكثير".