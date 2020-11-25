يلتقي عملاقا الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة في نهائي دوري رابطة أبطال إفريقيا، وهو أول نهائي يجمع فريقين من بلد واحد، كما تعد هذه الطبعة الأولى التي يجرى فيها النهائي في لقاء واحد.

ورصد الاتحاد الإفريقي للعبة عبر موقعه الرسمي حقائق وأرقام عن مشوار الناديين في المنافسة.

الزمالك المصري: ـ خسر الزمالك المصري مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، فاز في 5 وتعادل في 3 منها.

ـ لم ينهزم الزمالك في آخر15 مباراة له في دوري الأبطال حيث فاز في 12 وتعادل في 3 منها.

ـ لم يحقق الزمالك أي فوز في مواجهاته الثمانية مع الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا وخسر في 5 وتعادل في 3.

ـ سجل الزمالك 17 مرة من 18 مواجهة لعبها في دوري الأبطال بمصر.

ـ حافظ الزمالك على نظافة شباكه في 11 مواجهة من آخر 18 مباراة في دوري الأبطال والتي جرت بمصر.

ـ لم يشارك أي لاعب بشكل مباشر في عدد أهداف البطولة هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقي بتوقيعه لخمسة أهداف وصناعته لهدفين، وشارك اللاعب بشكل مباشر في 13 هدفا في آخر 15 مواجهة له في دوري الأبطال.

الأهلي المصري:

ـ لم يخسر الأهلي في أي مباراة من آخر 9 مباريات له في دوري الأبطال وفاز في 6 وتعادل في 3.

ـ الأهلي لم يخسر في ثماني مواجهات في دوري الأبطال مع الزمالك بفوزه في 5 لقاءات وتعادله في 3 مواجهات.

ـ الأهلي لم يخسر في ثماني مواجهات في دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك ، فاز 5 وتعادل 3، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يلتقيان فيها في الأدوار الإقصائية، حيث فاز الأهلي في الدور نصف النهائي لنسخة 2005 (2-1 ذهاباً و 2-0 إياباً)

ـ سجل الأهلي في 24 مباراة من آخر 25 في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم خاضها في مصر.

ـ استقبل الأهلي 4 أهداف فقط من آخر 18 مباراة له في دوري أبطال إفريقيا خلال المواجهات التي جرت بمصر.

ـ خسر الأهلي آخر مرتين وصل فيهما إلى نهائي الأبطال، ضد الترجي التونسي سنة 2018 والوداد البيضاوي في 2017 ، وذلك عندما كان يجرى النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب.

ـ لم يحقق أي فريق معدل استحواذ (56.8٪) أو عدد تمريرات في المباراة الواحدة (483) أو معدل هدف في المباراة (1.5) أكثر من الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.