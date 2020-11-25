قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى ولاية سكيكدة لمعاينة الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب المدينة.

وحل الوزير ببلدية عين بوزيان من أجل الاطلاع على ظروف التكفل بالمتضررين من الزلزال. كما تفقد بلجود الأضرار المترتبة عن الهزة الأرضية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالحروش.

وخلال لقائه بالطاقم الطبي توجه بلجود بالشكر إلى جميع عمال المؤسسة الاستشفائية ومختلف ممثلي قطاع الصحة بالوطن على المجهودات الجبارة التي يقومون بها، في ظل الوضع الصحي الاستثنائي بانتشار فيروس كوفيد-19.