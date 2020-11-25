خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 128 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مسكنهم الكائن بدوار البغدادي بلدية ودائرة الماء الأبيض بولاية تبسة حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي ذات السياق، سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس نقل امرأة متوفية تبلغ من العمر 49 سنة إلى المستشفى المحلى نتيجة استنشاقها لغاز أكسيد الكربون المنبعث من قارورة غاز البوتان داخل مسكنها الكائن بمشتة أولاد بولكحل بلدية عين سلطان دائرة سدراتة.

و تدخلت من جهتها عناصر الحماية المدنية لإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولاية الشلف وتبسة وتمنراست، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخصين (02) بصعوبة في التنفس على إثر حريق شب بشقة بحي 104 مسكن بلدية و دائرة الماء الأبيض ولاية تبسة، وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 168 عملية تحسيسية عبر 22 ولاية (93 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 208 عملية تعقيم عبر 24 ولاية (84 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 706 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 81 سيارة إسعاف و 101 شاحنة.