جدّد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب آسي ميلان الإيطالي عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد بدايته القوية في الموسم الجديد رفقة النادي "اللومباردي".

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة مع صحيفة "افتونبلاديت" السويدية اليوم الأربعاء "إذا سألتني سأكون صادقا: نعم، أفتقد المنتخب هذا ليس سرا".

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية: "الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم أختم مسيرتي".

وردا على سؤال حول ما إذا سيكون رده في حال ما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش "سأقول له أعطني قليلا من الوقت أريد التفكير".

ويعود آخر ظهور لإبراهيموفيتش بقميص السويد إلى 22 جوان 2016، في آخر مباريات بلاده في أورو 2016 التي أقيمت بفرنسا.