بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.2 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الماضي، حسبما علم اليوم الأربعاء من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح ذات المصدر أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى شهر أكتوبر 2020 الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرا من شهر نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، سجل ارتفاعا بمقدار +7.1 بالمائة.

أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمائة، وهي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة +4.6 بالمائة.

ويعزى هذا الارتفاع في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بحسب الديوان إلى ارتفاع مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة، لاسيما أسعار لحوم الدجاج (+5.31 بالمائة) والفواكه الطازجة (2.18 بالمائة) والبيض (8.6 بالمائة)، والخضروات (+3.3 بالمائة) والبطاطا بنسبة 1.9 بالمائة.

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 6.0 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2020، حسب الديوان.

ويعود هذا الاتجاه نحو الارتفاع الى زيادة أسعار عددا من المواد على غرار الدقيق (+6 بالمائة) و العجائن الصناعية (1.11 بالمائة).

أما أسعار المواد نصف المصنعة، فقد سجلت ارتفعا ب +5.0 بالمائة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.

وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فلقد سجلت اسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة "اللباس و الأحذية" بـ 0.5 بالمائة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات إما بالاعتدال أو الركود.

و خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية شهدت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2.2 بالمائة بالرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعار المواد الغذائية ( 0.2بالمائة) نتيجة انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة بـ 1.2 بالمائة.