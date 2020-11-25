ثمن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر، وهذا تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وكتب جراد على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر: "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أثمن الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في مجتمعنا. أحيي المرأة الجزائرية العاملة، المناضلة، المقاومة، صانعة الأمل والحياة... تحية لكل فحلات الجزائر".