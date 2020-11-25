زارت لجنة معاينة الملاعب صبيحة اليوم الأربعاء ملعب 8 ماي 1945 بسطيف، وذلك من أجل رفع التحفظات التي دونتها في زيارتها الأخيرة.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي "النسر الأسود" فإن أعضاء اللجنة الذين تفقدوا جميع المرافق أبدوا ارتياحهم لسير الأشغال على مستوى غرف تغيير الملابس رقمي 5 و6.

وأضاف المصدر ذاته أن مدير المركب المتعدد الرياضات لحسن لعجاج قام بتوقيع تعهد بإنهاء الأشغال قبل المواجهة القادمة للوفاق أمام سريع غليزان والمبرمجة يوم 4 أو 5 من ديسمبر المقبل.