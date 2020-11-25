أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الأربعاء، من ولاية سكيكدة بأن "الوضعية الوبائية بالبلاد لا تستدعي توقيف الدراسة حاليا".

و أوضح الوزير بلجود خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته إلى ولاية سكيكدة للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية التي شهدتها الولاية الأحد المنصرم بأن "وزارة التربية الوطنية تتابع بالتنسيق مع مختلف المتدخلين كل ما يجري على مستوى جميع المؤسسات التربوية المتواجدة عبر القطر الوطني".

و قال الوزير في نفس السياق "ان الأمور جد عادية إلى يومنا هذا"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة في وقتها".

و شدد الوزير بالمناسبة على اهمية احترام البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني و تطبيقه بصرامة بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ, لافتا الى ان "الوضعية بالمدارس الابتدائية لا تستدعي القلق".

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كما ألح على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لرصد و متابعة تطور فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي و تفادي التجمعات و ذلك لتخفيف الضغط على الأطقم الطبية .