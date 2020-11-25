تم تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم لجنة تحري و متابعة الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 78.025 حالة مؤكدة.

و أفاد الناطق الرسمي لللجنة، الدكتور جمال فورار أن 20 وفاة جراء الإصابة بالفيروسٍ تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2329 وفاة.

و أشار المصدر أنه تم تسجيل 642 حالة تشافي من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 50.712 حالة، و أن 43 مريضا لا يزالوا تحت العناية المركزة.

و في الأخير أأضاف الدكتور فورار أن 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 11 ولاية لم تسجل أي حالةن فيما سجلت 25 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.