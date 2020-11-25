حجز اليوم عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي 5700 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية كانت تجول في مدينة الوادي.

وحسب مصالح الشرطة لـ"الخبر"، فقد تم توقيف مركبة سياحية بوسط المدينة يشتبه في استغلالها من طرف صاحبها في نقل مواد صيدلانية يدخل في تركيبها مواد مخدرة لغرض الترويج. وأضاف المصدر بأن تم على إثر عملية التفتيش توقيف صاحب المركبة البالغ من العمر 30 سنة ينحدر من بلدية الوادي وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ذات منشأ أجنبي كان صاحبها بصدد عرضها للبيع.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة الوادي حيث أودع من طرف وكيل الجمهورية الحبس بانتظار محاكمته.