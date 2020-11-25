أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة خلال أسبوع، في عدة عمليات متفرقة، 11 شخص في العقد الثالث والرابع من أعمارهم بحوزتهم 12352 قرص مهلوس و31 قارورة سائل مهلوس، بالإضافة إلى 69.73 غرام من مادة الكيف المعالج، الذين ضبطت بحوزتهم 98600 دج من عائدات ترويج هذه المواد المحظورة.

هذا وتم خلال الفترة نفسها توقيف 6 أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 48 سنة لتورطهم في قضايا مختلفة، مع حجز 3 أسلحة نارية تقليدية الصنع من الصنف الخامس والسابع، بالإضافة إلى 4.2 كلغ من مادة البارود تم العثور عليها داخل مركبة نفعية على متنها 3 أشخاص في العقد الثاني والثالث من عمرهم، ليتم بعد نهاية التحقيقات إنجاز ملفات جزائية ضد السالفي الذكر وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.