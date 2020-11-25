وصل مساء اليوم إلى ولاية ورقلة الترخيص الخاص بالسماح للشيخ العيدوني أحد رواد الطرب البدوي بورقلة والجنوب عموما ، بالدخول إلى الجارة تونس من أجل العلاج في احدى العيادات المتخصصة .



وجاء الترخيص للمعني بالتنقل إلى تونس عبر البوابة الحدوية الطالب العربي بالوادي ، عقب تدخل وزيرة الثقافة شخصيا في القضية وقامت بتسريع اجراءات استخراج الترخيص الاستثنائي على مستوى وزارة الداخلية ، ومن المنتظر أن تقل سيارة اسعاف " الشيخ العيدوني " على الساعة الرابعة صباحا باتجاه المعبر الحدودي المذكور ومنه نقله لعيادة ابن خلدون بصفاقس بتونس الشقيقة .



ووجه أقارب المعني ، تشكراتهم لوزيرة الثقافة على تعاطيها الايجابي مع النداء الذي وجه للسلطات الوصية ، كما أكد المكلف بالاعلام على مستوى وزارة الثقافة ، أن ما قامت به الوزيرة ينبع من حرصها الشديد على الاهتمام والتكفل بقضايا الفنانين والوقوف إلى جانبهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .



ومعلوم أن الشيخ العيدوني ، أجرى منذ أكثر من أسبوع عملية جراحية على مستوى بطنه بمستشفى ورقلة، قبل أن تحدث له مضاعات على مستورى رجله عقب تخثر الدم ، مما جعل الأطباء يقررون بترها ، قبل أن يحصل أقاربه على موافقة احدى العيادات بتونس على علاج رجله دون الحاجة إلى بترها .



ويعد العيدوني من رواد الطرب البدوي الأصيل في الجنوب، وكتب العديد من القصائد في الشعر الملحون، كما كانت له اسهامات في قضايا الصلح باعتباره واحدا من الاعيان القدماء الذين كان لهم حضور ودور فعال في قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .