إنعقدت ، أمس الأربعاء , الجمعية العامة لترسيم الشبكة الوطنية للصحفيين المساندين لكفاح الشعب الصحراوي، بمقر المركز الدولي للكشافة الإسلامية، بسيدي فرج بحضور السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، و ثلة من الصحفيين و المراسلين الذين فتحوا ورشات مصغرة لمناقشة أهداف الجمعية العامة و القانون الأساسي مع تعديل بعض النقاط فيما يخص الإنضمام خاصة ما يتعلق بالمواقف السابقة للمنضويين تحت لواء الشبكة حتى تتوافق مع رؤية الزملاء المناضلين من أجل القضية خاصة من ينقطعون أحيانا على العمل الصحفي و الناشطين منذ عقود من الزمن في سبيل القضية.

و بعد نقاش شامل هادف إلى مساندة قضية الصحراء الغربية و الذي تناول الشق التاريخي له اللواء المتقاعد ، عبد العزيز مجاهد الذي إعتبر أن السكوت في قضية مماثلة يعتبر جريمة مكتملة الأركان ، و عن الوضع الراهن تحدث مصطفى أيت موهوب صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية مشيرا إلى الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي إعلاميا و حتى عبر المنصات التواصل الإلكتروني ما يفرض علينا ردا قويا للرد على الإعتداءات الغير محسوبة العواقب من طرف المغرب .



و في نفس السياق عرج السفير الصحراوي على المساندة و الدعم اللامشروط للجزائريين من فلاحين و محامين و مختلف شرائح المجتمع الجزائري حيث ثمن الشبكة التي ترسم نشاطها بإنتخاب مصطفى آيت موهوب رئيسا لها و كذا الهيئة التنفيذية وسط نقاش حول المهام و إستمرار الخطوات العملية المرتقبة في قادم الأيام للضغط و توضيح الحقائق البشعة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي المطالب بتقرير مصيره و إسترجاع سيادته الوطنية كاملة غير منقوصة .