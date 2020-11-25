أدانت محكمة ميلة اليوم الناشط الحراكي يوسف بوجدون من مدينة ميلة، بغرامة مالية قدرها 10ملايين سنتيم ، و بذلك يستفيد من الإفراج بعد وضعه في السجن المؤقت منذ أسبوع.



للتذكير تمت محاكمته عن بعد بتقنية الفيديو بسبب إجراءات الوقاية من كوفيد 19 ، و كان بوجدون قد توبع بعدة تهم تمثلت في، إهانةهيئةنظامية، عرض منشورات على الجمهور، و نشر بأية وسيلة كانت منشورات كاذبة.



و كان يوسف بوجدون قد أوقف من مكان عمله بمقهى أنترنت مع حجز وحدتي كمبيوتر و غلق محله التجاري مع وضعه تحت النظر بمقر أمن ولاية ميلة لمدة 48 ساعة أين تم بعدها تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله على المحاكمة تحت إجراءات المثول الفوري أين أمرت قاضي الجلسة بتأجيل المحاكمة لغياب وكيل الخزينة، و قد تولى المرافعة في حقه كل من الأستاذين عزوز شيهوب و لشهبمحمد .