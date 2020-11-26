أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة فجر اليوم الخميس عائلة من الموت المحقق ببلدية أنسيغة، بسبب اختناق أفرادها بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن وحدتها الرئيسية الفرقة (أ) تدخلت اليوم الخميس على الساعة الخامسة فجرا لأجل إسعاف عائلة، تعرضت للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة.

وأوضح ذات البيان أن العائلة التي تقطن وسط مدينة أنسيغة بدائرة الحامة متكونة من امرأة.

35 سنة وثلاثة أولاد أعمارهم تتراوح بين 5 و12 سنة، قد تم إنقاذهم ونقلهم على جناح السرعة إلى الاستعجالات المؤسسة الاستشفائية أحمد بن بلة.