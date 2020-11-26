تمكنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم ببلدية آيت لعزيز مركز شمال مقر ولاية البويرة وبعد تدخل سريع من إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة في تصريح لـ"الخبر" فإن "إسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت في حادث اختناق بغاز أكسيد الكربون ، ببلدية آيت لعزيز ، وخلف الحادث اختناق أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 37 و 80سنة حيث تم نقلهم من طرف الحماية المدنية بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى مستشفى البويرة.

وفي نفس السياق تمكنت أمس ذات الوحدات من إنقاذ امرأة بأولاد بوشية ببلدية البويرة تعرضت الاختناق بغاز أحادي الكربون .