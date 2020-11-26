نددت جبهة القوى الاشتراكية بما وصفتها " المضايقات والمتابعات القضائية" التي تطال عدة مناضلين للحزب عبر الوطن.

وجاء في بيان للحزب أمس الأربعاء "تندد جبهة القوى الاشتراكية وتستنكر بشدة المضايقات والمتابعات القضائية التي تطال العديد من المناضلين وإطارات الحزب والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين من مختلف مناطق الوطن والذين ذنبهم الوحيد هو التعبير بطريقة سلمية وحضارية عن آرائهم وآمالهم في إرساء التغيير وتكريس الحرية والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر".

وطالب "الأفافاس" في بيانه بـ"الكف الفوري عن هذه السياسة القمعية مع إطلاق سراح وتبرئة كل المناضلين والنشطاء المتابعين في قضايا الرأي والقضايا السياسية".

وأكد أقدم حزب معارض في البلاد أنه في هذه الظروف الحساسة والحاسمة لمصير ومستقبل بلادنا، فالحل والخيار الوحيد هو بدء مسار سياسي وحوار شامل صادق ومسؤول في جو من التهدئة والانفتاح السياسي والإعلامي مع كل القوى الحية للأمة للوصول إلى حل سياسي توافقي متفاوض عليه للخروج من الأزمة المتعددة الجوانب وبلوغ التغيير المنشود من طرف الشعب.