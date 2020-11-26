"نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي توفي، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 سنة.

وتحسرت "الفاف" برئاسة خير الدين زطشي وجميع أفراد الأسرة الرياضية على فقدان أيقونة كروية بحجم مارادونا موجهة في الوقت ذاته خالص التعازي للاتحاد الأرجنتيني للعبة وكل عشاق الراحل في الأرجنتين.

وجاء في تعزية "الفاف" أن "الجزائريون سيبقون في أذهانهم والى الأبد ذكرى اللاعب الاستثنائي الذي تجاوز مجرد ملعب لكرة القدم".