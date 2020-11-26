عرف الإضراب، الذي نظمه، أمس الأربعاء، أساتذة وطواقم تربوية وإدارية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين في بعض الولايات استجابة قدرت بـ 60.50 بالمائة حسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أنباف.(

وأفاد بيان "الأنباف" أن هذا "الاحتجاج الذي دعا إليه المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عرف هبة قوية لمستخدمي قطاع التربية، فبالرغم من الضغوط والصعوبات التي تلقاها الموظفون والعمال في بعض الولايات إلا أن الاستجابة كانت واسعة وقدرت بـ 60.50 بالمائة".

وأضاف البيان، أن عمال التربية بكل أسلاكها أكدوا تجندهم واستعدادهم لمواصلة النضال قصد تحقيق المطالب المشروعة.

ودعا الاتحاد الوطني للعمال والتربية والتكوين وزارة التربية الوطنية إلى أخد هذه المطالب مأخذ الجد، وحذر من سياسة الأذن الصماء ويهبب بكل أسلاك التربية الاستعداد لأي موقف مستقبلي في حالة عدم التجاوب الايجابي للوزارة مع هذه المطالب المشروعة.