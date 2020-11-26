استقبل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بمقر الرابطة أعضاء عن المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين برئاسة يوسف تازير وذلك لمناقشة إمكانية تغطية مباريات البطولة التي ستنطلق غدا الجمعة.

وحسب بيان الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي فإن الحضور أكدوا على صعوبة تلبية الشروط المطلوبة للسماح للصحفيين بدخول الملعب ناهيك عن اختبارات "بي سي آر" عملا بشروط البروتوكول الصحي خصوصا أن هذه التحاليل ستكون مكلفة ومكررة.

وحسب المصدر ذاته فإن مدوار وعد بالنظر في الانشغالات وتقديمها إلى اللجنة الفيدرالية المختصة.