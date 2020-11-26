أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 13، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المركزة على تخندقات جيش الاحتلال المغربي في الجدار العسكري.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "خلفت دمارا كبيرا" في قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي، حيث تركزت الهجومات كالتالي: "قصف جديد استهدف قوات الاحتلال الاثنين الماضي، في أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد مرتين متتاليتين"، بينما استهدف "قصف جديد آخر أول أمس الثلاثاء، تمركزاته في منطقة الفيعيين قطاع الفرسية ثلاث مرات"، كما "تعرضت للقصف أيضا في فدرة لغراب بقطاع حوزة وفي كلب أظليم بقطاع تشلة".

واستهدفت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأربعاء، "تخندقات الجيش المغربي في كل من فدرة اتمات وفدرة، ابروك، انقاب العبد بقطاع حوزة، وفي أمكلي أشريف بقطاع أمكالا وروس اودي امركبة وروس وديان الصبطي بقطاع المحبس".

وأكد البيان أنه "تعرضت قوات المحتل المغربي، للقصف في تمركزاته في قطاع أم ادريكة، وتخندقاته باكليبات العكاية وباسطيلة بوكرين بقطاع أوسرد".

وخلفت هذه "الهجمات المدمرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث شهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من قواعد الجيش المغربي، جراء ضربات جيش التحرير الشعبي المدمرة"، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الصحراوية.