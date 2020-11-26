تفكر مدينة نابولي الإيطالية، في تكريم أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بشكل مميز يليق بتاريخه الكروي العظيم.

وحسب الصحافة الإيطالية ينوي عمدة مدينة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، إطلاق اسم دييغو أرماندو مارادونا على ملعب سان باولو الخاص بنادي نابولي. وخرج مئات المشجعين لنادي الجنوب، أمس الأربعاء، فور تلقيهم لخبر وفاة مارادونا، وهم يحملون صوره ويطلقون الألعاب النارية تكريما له لما قدمه النجم الأرجنتيني لفريقهم.