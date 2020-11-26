تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، مع بقائها قريبة من أعلى مستوياتها في ثمانية شهور، في وقت عادت فيه المخاوف من تفشي فيروس "كورونا".

وأظهرت بيانات أمريكية رسمية، ارتفاع عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني، إلى 778 ألف طلب وهو الارتفاع الثاني على التوالي.

ويؤشر صعود عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية، لارتفاع الضرر الواقع على الأمريكيين، بسبب زيادة عدد الإصابات لمستويات غير مسبوقة.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.24% أو 60 سنتاً إلى 47.93 دولاراً للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بنسبة 1.36% أو 62 سنتاً إلى 45.09 دولاراً للبرميل.