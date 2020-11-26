تستأنف غدا الجمعة مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد غياب طويل قارب 9 أشهر بسبب جائحة كورونا التي غيرت ورقة طريق كرة القدم في العالم، ومطالبة بعض الأندية بإعادة نظام المنافسة لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصا وأن عدد الفرق المطالبة بذلك لم يتعد عدد أصابع اليد الواحدة، حيث أبقت "الفاف" على أن نظام البطولة سيلعب بـ 38 جولة وبـ 20 فريقا كما هو متفق عليه منذ البداية.

المنافسة الكروية ستعود بشكل رسمي وسط مخاوف عدة من بينها تفشي فيروس كورونا في الوسط الكروي، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كل الفرق والتي ستصعب من إجراءات الكشف الدورية عن "كوفيد-19" طيلة فترة تحضيراتها في وقت أكدت فيه الرابطة إمكانية التكفل بتكاليف " بي سي آر".

واستعدت أندية المحترف الأول لانطلاق الموسم الكروي بميركاتو متواضع واختلفت فلسفة الفرق بين إعادة ضخ دماء جديدة أو الإبقاء على العناصر التي لديها، وككل موسم لم تخل لجنة فض النزاعات من مخلفات اللاعبين والمدربين، حيث صرح في وقت سابق يوسف حمودة رئيس الغرفة الوطنية المستقلة لتسوية لجنة النزاعات بأن هيئته استقبلت 400 ملف وذلك للنظر فيه تتعلق بالنزاعات بين اللاعبين والمدربين والأندية.

وستجري أولى الجولات وراء أبواب موصدة ولن تستطيع الجماهير متابعة فريقها سوى عن طريق شاشات القنوات التلفزيونية التي ستكون هي الأخرى خاضعة لشروط تتعلق بالبروتوكول الصحي حسب بيان الرابطة المحترفة الصادر اليوم عبر موقعها الرسمي.

وستلعب الجولة الأولى من المحترف الأول على مرحلتين :

جمعية عين مليلة ـ شباب بلوزداد / مؤجلة، اتحاد بلعباس- مولودية الجزائر/ مؤجلة.

مباريات الجمعة : شباب قسنطينة- وداد تلمسان، نصر حسين داي- مولودية وهران، سريع غيليزان- نادي بارادو، شبيبة القبائل- أهلي برج بوعريرج. مباريات السبت : نجم مڨرة ـ أولمبي الشلف ،اتحاد بسكرة- شبيبة سكيكدة، أولمبي المدية ـ شبيبة الساورة، اتحاد الجزائر ـ وفاق سطيف.