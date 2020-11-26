أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أنه بإمكان مكتتبي عدل اختیار مواقع سكناتھم ابتداء من تاريخ 30 نوفمبر 2020 وتكون بذلك الوكالة قد انتھت من ملف عدل 2 بجمیع ولايات الوطن.

وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية على هامش وضع حجر الأساس لمشروع 13300 سكن عدل بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، أن المكتتبين بإمكانهم ولوج موقع الوكالة من أجل اختيار مواقع سكناتهم بأريحية نظرا لتوفر عدة مواقع.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم دراسة الدفعة الأخيرة من برنامج عدل من أجل طي الملف نهائيا والمقدر بـ 560 ألف وحدة سكنية.