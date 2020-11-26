أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية الفرنسية وجهت الاتهام إلى أربعة تلاميذ في التحقيق حول قتل المدرس سامويل باتي الذي قطع رأسه في 16 أكتوبر قرب باريس.

وسبق أن وجه الاتهام إلى تلميذين آخرين بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادث. ويلاحق أربعة من هؤلاء القصر الذين تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" للاشتباه في أنهم دلوا الإرهابي الروسي الشيشاني المتطرف عبدالله أنزوروف إلى الضحية أمام مدرستهم في كونفلان سانت أونورين، وفقا لفرانس برس.

وأضافت الوكالة أن "أم القاصر الرابع فقد وجهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة" وهي ابنة إبراهيم شنينة الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الأنترنت.