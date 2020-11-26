خص رئيس نادي "بافلز" البينيني لوران جوناسونو بعثة فريق مولودية الجزائر بزيارة إلى مقر إقامتهم بفندق "رويال" بكوتونو، أين تحدث مع رئيس بعثة ممثل الجزائر سيد علي عوف حول أجواء الإقامة في البنين والتحضيرات للمباراة.

وعرج عوف على التسهيلات التي يمكن تقديمها لمولودية الجزائر خاصة المتعلقة بالدخول إلى الملعب للرسميين تفاديا للعراقيل.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك" وعد لوران جوناسونو بتوفير كافة الظروف المناسبة على أن يتم تلقي ذات التسهيلات في مباراة العودة بالجزائر خاصة المتعلقة بالتراخيص والأمور الإدارية.

ويدخل اللقاء في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي تشارك فيها الجزائر ممثلة بمولودية الجزائر وشباب بلوزداد الذي سيواجه النصر الليبي الأحد القادم بملعب 5جويلية.