أشرف الفريق، السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، على مراسم التحويل المؤقت للفندق العسكري لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية إلى هيكل صحي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان، فإن الهيكل الصحي سيخصص حصرا للمواطنين المصابين بوباء كورونا حيث سيتم ووضعه تحت تصرف المنظومة الصحية الوطنية.

وعقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية من أطباء وممرضين أكد من خلاله وقوف القيادة العليا للجيش ميدانيا على جاهزية الهياكل العسكرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.