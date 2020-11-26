التقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بأبوجا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، جان كلود كاسي برو، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأبرز البيان أنه "على هامش زيارته إلى أبوجا منذ 25 نوفمبر 2020، التقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم مع رئيس مفوضية الإيكواس جان كلود كاسي برو".

وتعد هذه الزيارة الرسمية، الأولى من نوعها لوزير جزائري إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، "وقد تبادل خلالها الجانبان بشكل مثمر للغاية وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في المنطقة"، حسب البيان.

وأضاف بيان الوزارة أنه "خلال المناقشات التي شارك فيها العديد من الإطارات المسيرة في الإيكواس، أجرى بوقدوم وكاسي برو نقاشا بناءا ومنفتحا حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الغرب إفريقية في المجالات السياسية والأمنية، لا سيما في منطقة الساحل".

وسجل الجانبان، بارتياح كبير، تقارب وجهات نظرهما حول القضايا الرئيسية التي تخص المنطقة واتفقا على ضرورة تضافر جهودهما عبر إنشاء آلية للتشاور بين الجزائر و"الإيكواس" تهدف بشكل خاص إلى تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بينهما.