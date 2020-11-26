تحادث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع فريق من صندوق النقد الدولي حول الآفاق والأولويات الاقتصادية للجزائر، لاسيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار المحروقات.

وأشار بيان للوزارة، اليوم الخميس، إلى أن هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء مع وفد بقيادة رئيس قسم على مستوى دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى للصندوق جونوفياف فيرديي، عقب مهمة افتراضية قامت بها مجموعة تابعة للصندوق من 9 إلى 23 نوفمبر إلى الجزائر، بهدف تحيين إطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات بالنسبة للجزائر سيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار المحروقات، حسب ذات البيان.

وفي هذا الصدد، تطرقت المحادثات إلى مخلفات وباء كوفيد-19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي.

وفي الإطار ذاته، عرض وزير المالية، الذي أشاد بنوعية نشاطات المساعدة التقنية التي أطلقت بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، خطة رد الجزائر على الوباء، حسب المصدر ذاته.

وعرض الوزير جوانب من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تهدف أحكامه حسب قوله إلى التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط إنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

كما تمحورت المبادلات حول الوسائل التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع الاقتصاد الوطني. وبالمناسبة، جدد فريق صندوق النقد الدولي رغبته في مواصلة مرافقة جهود الجزائر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم التقني.