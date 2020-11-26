يعد اللاعبون الجزائريون الناشطون في الدوري التونسي لكرة القدم من بين الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

ورصدت جريدة "المغرب" التونسية حصيلة الميركاتو الصيفي في الجارة تونس، وأكدت أن صفقات النادي الإفريقي وخاصة تلك المتعلقة بانتدابه للاعبين جزائريين جاءت من بين الأغلى قيمة تسويقية.

وأضاف المصدر أن ذلك انعكس على ترتيب الفريق من حيث عامل المال في أندية المحترف.

ويتواجد ثنائي النادي الإفريقي حسين بن عيادة وزكرياء نعيجي ضمن قائمة العشر الأغلى قيمة تسويقية في الميركاتو الصيفي بـ 650 ألف أورو لكل واحد منهما.

أما لاعب الترجي التونسي رؤوف بلغيث فجاء ضمن العشرة الأوائل من جانب القيمة المالية وصنف في المركز الخامس.