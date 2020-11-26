تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد في ولاية ميلة من إخماد حريق نشب بمصنع خاص للنسيج بالمنطقة الصناعية لذات الجماعة المحلية، حسبما علم اليوم الخميس من مصالح المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، بأن التدخل لإخماد الحريق الذي نشب صبيحة اليوم تم في حدود الساعة 07 سا و35 د. قد سجل احتراق جزئي لأربع آلات نسيج كهربائية فيما تم إنقاذ مستودعين ومصنع النسيج.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.