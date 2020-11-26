عثر اليوم الخميس على جثة تعود للمدعو "ع ج" البالغ من العمر 50 سنة بإحدى المقرات السكنية الكائنة بدوار أولاد صالح التابع لقرية أولاد علي ببلدية عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس ، أين عثر على الضحية وهو مربوط بحبل ، ما ترك الانطباع بإمكانية إقدام الشاب المعني على الانتحار.

وكانت الجهات الأمنية المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث، في وقت خلفت فيه الفاجعة هلعا كبيراً لأهالي الدوار وباقي المواقع المجاورة له.