قال لاعب أهلي برج بوعريرج نبيل بوسماحة أنه فريقه جاهز ويعتزم العودة من تيزي وزو بنتيجة ايجابية ستعطي دفعا كبيرا لزملائه مع بداية الموسم.

وقال بوسماحة في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك :" التحضيرات لمواجهة شبيبة القبائل جرت في ظروف عادية، استعداداتنا كانت كباقي الفرق، صحيح أننا تأخرنا في الانطلاق في التدريبات، لكن هذا ليس عذرا حتى لا نكون حاضرين وعازمين على العودة بنتيجة ايجابية من ملعب 1 نوفمبر أمام شبيبة القبائل".