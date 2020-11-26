جفاف البشرة هي حالة جلديّة منتشرة جدًا خصوصاً في فصل الشتاء، وتتميّز بنقص الكمية المناسبة من الماء في الطبقة السطحيّة للبشرة، وأكثر المناطق التي تتعرض لجفاف البشرة، الذراعين واليدين والساقين السفليّة.

وخلال فترة الحمل، يطرأ العديد من التغيرات على جسم المرأة بسبب الحمل، والتي قد يكون أثرها قصير المدى ويمكن علاجه أو قد تستمر طيلة فترة الحمل أو حتى بعده، ومن هذه الأمور جفاف البشرة.

جفاف البشرة للحامل هو أمر طبيعي يحدث خلال فترة الحمل، لا سيما في فصلي الخريف والشتاء، فتبدو البشرة شاحبة متشققة متقشرة وغير صحية المظهر نهائياً.

أسباب جفاف البشرة عند الحامل:

ـ أن تتبع حمية غذائية قاسية دون مراعاة النظام الغذائي المتوازن.

ـ أن تصاب بفقر الدم ونقص نسبة بعض المعادن والفيتامينات.

ـ أن تستخدم نوعيات قوية من المنظفات أثناء تنظيف المنزل.

-غسل البشرة بأنواع رديئة من الصابون أو سائل اليدين.

ـ تكرار غسل الوجه بالماء والصابون بشكل كثير يؤدي إلى الإصابة بجفاف البشرة.

ـ عدم تنشيف البشرة بعد غسلها. - أن تتعرض لتيارات هوائية باردة وشرط ذلك أن تكون البشرة مبلولة بالماء.

ـ أن تقوم بإزالة المكياج عن سطح البشرة قبل النوم وتتركه لمدة طويلة.

طرق علاج جفاف البشرة للحامل:

ـ تجنب التقرب من مصادر التدفئة الشتوية الكهربائية أو الغازية.

ـ أن تستخدم أنواع مختلفة من الصابون. - عدم تتعرض للهواء البارد قدر الإمكان.

ـ اللجوء إلى استخدام كريمات مرطبة غنية بالفيتامينات.

ـ لا تستخدم الماء الساخن في غسول الوجه واستخدام الماء الفاتر المعتدل.

ـ أن تحسن من النظام الغذائي الخاص بك. - اللجوء إلى تنظيف الوجه بمنظفاته الخاصة.

ـ أن تلجأ إلى حماية الجسم من الجفاف بشرب كميات كافية من الماء يومياً.

علاجات منزلية لجفاف اليدين والقدمين:

1 ـ حماية الجلد من الشمس والهواء لأنهما السببان الرئيسان لجفاف الجلد، ويكون ذلك من خلال تجنب التعرض لفترة طويلة للشمس واستخدام واقي شمسي ذو عامل حماية عالي.

2 ـ استخدام المرطبات ويتم تصنيع العديد من المرطبات الجلدية بشكل مستمر ودائم، ومن السهل الحصول عليها واستخدامها بعد كل مرة يتم فيها غسيل اليدين والقدمين، ومن المهم اختيار مرطب مناسب للبشرة حتى يعطي أفضل النتائج.

3 ـ يساعد جل الألوفيرا في الحفاظ على ترطيب البشرة ويؤمن حماية للجلد بسبب خصائصه المضادة للالتهاب، ويساهم في تهدئتها في حال حدوث التهاب في الجلد.

4 ـ من المهم الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام الصابون لأنه يحوي موادًا كيميائيةً تزيد من تجفاف الجلد، وإذا كان استخدام الصابون أمرًا ضروريًا فلا بد من اختيار نوع مناسب للبشرة، وارتداء القفازات عند الغسيل يساعد في التقليل من الجفاف.

5 ـ يعد استخدام كريم الكورتيزون مهمًا جدًا في حال الإصابة بالتهاب الجلد، حيث يصبح الجلد ملتهبًا ومحمرًا في هذه الحالة، إذ يساعد هذا الكريم على تهدئة البشرة المتهيجة. 6ـ الاهتمام بنظامك الغذائي وذلك بشرب الماء بكثرة ولا ننسى تناول الخضروات والفواكة.