أكّد والي العاصمة يوسف شرفة، اليوم الخميس، أنّ الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم (LPA) عبر بلديات ولاية الجزائر سيكون في شهر مارس المقبل.

وعلى هامش إطلاق الانجاز بآخر حصة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 2" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أفاد شرفة أنّ حصة السكن الترقوي المدعم البالغة 10.300 وحدة سكنية سيتم توزيعها على بلديات الولاية خلال الثلاثي الأول من 2021.

وحسب نفس المسؤول فإن توزيع الحصص على البلديات سيتم حسب النسبة المئوية لمجموع المكتتبين في هذه الصيغة في كل بلدية، مشيرًا إلى أنّ كل بلدية ستحصل على حصتها بداية 2021 ما يسمح لها بإعداد القوائم قبل انتهاء الثلاثي.

وأفيد أنّه من بين 262 ألف مسجل في هذه الصيغة عبر الموقع الإلكتروني، تمّ خلال المرحلة الأولى استبعاد أكثر من 80 ألف مسجل من المكتتبين الذين لم تتوفر فيهم الشروط للحصول على السكن بسب ازدواجية الإقامة ومن مالكي ممتلكات عقارية في ولايات أخرى مما أسفر عن قائمة نهائية تتضمن 180 ألف مكتتب في هذه الصيغة.

وفي رده على سؤال حول مصير المواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن التساهمي خاصة وأن برامج دواوين الترقية والتسيير العقاري الجاري انجازها تخص المواطنين المسجلين إلى غاية 2010، قال شرفة إنه سيتم الأخذ في الاعتبار هذه الفئة شريطة أن تكون مسجلة الكترونيا ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم .

وحسب شرفة، تمّ إيقاف العمل بهذه الصيغة والانتقال للعمل بصيغة السكن الترقوي المدعم الجديدة، مؤكدًا أنه "سيتم الأخذ في الاعتبار طالبي السكن التساهمي الذي سجلوا أنفسهم عبر الموقع الالكتروني ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم".