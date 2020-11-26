26 نوفمبر 2020
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سوق الكلام
الأستاذ عيسى ميقاري في ذمة الله
مجتمع
26 نوفمبر 2020 (
) -
ف.ن
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توفي، اليوم الخميس، عضو اللجنة الوزارية للفتوى، عيسى ميقاري.
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