أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة، على 15 ولاية غرب الوطن.

وأشار تنبه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، إلى استمرار تساقط الأمطار على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، النعامة وبشار، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال يوم غد الجمعة.

فيما توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة، تجتاح الولايات التالية: مستغانم، غليزان، معسكر، تسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا يوم غد الجمعة.

وأضاف التنبه، أن الكمية المتساقطة تتراوح بين 20 و40 ملم.

كما أشار المصدر، إلى تساقط الثلوج والصقيع، على ولاية تلمسان والنعامة.