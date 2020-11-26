أصدرت، اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أحكاما تراوحت بين البراءة و 10 سنوات سجنا نافذا في حق 6 أشخاص متهمين بتكوين جمعية أشرار لغرض اختطاف شخص و تعذيبه و تصويره عاريا.

وأدانت المحكمة 4 موقوفين بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما عاقبت متهما غير موقوف بعام سجنا نافذا و برأت متهم آخر غير موقوف، في قضية تعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، تاريخ تعرض شاب للاختطاف و التعذيب و التصوير في 7 مقاطع فيديو بعد تجريده من ثيابه، من طرف مجموعة من الشباب من بينهم صاحب المحل التجاري الذي كان مسرحا للواقعة، وصرح الضحية وهو في العقد الثالث من العمر لهيئة المحكمة، أن مختطفيه حاولوا إبتزازه بدفع مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، مقابل عدم نشر الفيديوهات.

ممثل نيابة الجمهورية اعتبر أن الركن المعنوي للجريمة يؤكد خطورتها، و التمس 10 سنوات سجنا و 500 ألف دينار غرامة مالية ضد الموقوفين الأربعة و عامان حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهمين غير الموقوفين مع أمر إيداع، قبل أن ينطق قاضي المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا للأربعة متهمين و عام حبسا نافذا لمتهم و البراءة لمتهم آخر.