من "كاليفورنيا الجزائر" الى ملاعب في صورة "عش الطير".. وعود معسولة، مشاريع على الورق.. أحلام تتحوّل الى كوابيس. هو ملف "العميقة" لعدد آخر جديد من "الخبر7" هذا الجمعة.. عدد يحمل عديد المواضيع التي تهم القراء، ولعل أهمها، في هذا العدد، موضوع المشاريه الوهمية، التي كان كل واحد من وزراء بوتلفيقة ورؤساء حكوماته، يسمونها "مشاريع القرن".

الزملاء، وردة نوري، ضيفي، بن أحمد، بوربيع، طلال، وسيم وموسى يقي أعادوا من خلال تقاريرهم تذكير القراء ببعض المشاريع التي سماها وزراء في عهد الرئيس السابق بوتفليقة "مشاريع القرن"، من عش الطير في سطيف الى عش النسر في قسنطينة، إلى الماء حلو في وهران، الى مشروع القرن في الجنوب الكبير والخاص بتحلية المياه، الى المسلخ الجهوي في عين الدفلى والمحيط الفلاحي "الضخم" بالأغواط، هي قليل من كثير المشاريع التي رافقها النظام السابق بهالة اعلامية وراح "يشحذ" لها أجواق التطبيل والزغاريد، لكن تلك المشاريع لم تكن في النهاية إلا وعود معسولة وأحلام يقظة سرعان ما استيقظ الناس على كوابيسها المر.. وهاهو بوتفليقة ومن معه راحوا وبقيت المشاريع تلك أطلال.

في العدد أيضا حملتنا الزميلة صوفيا منغور في زيارة سياحية الى شلالات قنواع في الق بولاية سكيكدة، وكيف أخرجها الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد الى العلن، والمطلوب الآن هو تثمين هذه الكنوز الطبيعية واستغلالها لتطوير السياحة الجبلية والمحلية.

وفي العدد أيضا ورقة في ذكرى ما يعرف بـ"أيام السلك"، أو الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الفرنسي في العام 1960 على منطقة متليلي الشعانبة. وعاد الزميل رحيم الى بعض مجريات محاكمة "الغولدن بوي" عبد المومن رفيق خليفة. الصفحات الثقافية والاسلامية، دائما في الواجهة، تتضمن مواضيع تهم الساحة محليا ودوليا. أما الثنائي الرياضي ، كالعادة، شربال وشارف،ف يقدمان معا طبقا دسما، لا ينتهي حتى بنهاية الأسبوع، عمر عدد "الخبر7"، الذي سيكون في الأكشاك طيلة ايام الأسبوع.