تمكنت قوات الشرطة بأمن غليزان على إثر عمليات شرطة واسعة مست مختلف أحياء المدينة بغية القضاء على أوكار الجريمة على مستوى كامل إقليم الاختصاص من توقيف 45 شخصا من بينهم 24 شخصا مبحوث عنهم من قبل العدالة لتورطهم في عدة قضايا.



وخلال هذه العملية تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب 264 قرص مهلوس و كمية من الكيف المعالج،إلى جانب 419 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و 03 أسلحة بيضاء مختلفة.وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام العدالة.