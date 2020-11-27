توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على المناطق الوسطى والغربية للبلاد.

وفي تنبيه نشر في الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، توقع تساقط أمطار غزيرة، تتراوح كميتها بين 20 إلى 30 ملم، على ولايات: الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البويرة، البليدة، المدية، المسيلة، عين الدفلى، مستغانم، غليزان، معسكر، تسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض وسعيدة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الجمعة، إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وأشارت نشرية خاصة، إلى استمرار تساقط الأمطار على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، النعامة وبشار وذلك إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة. وأضاف المصدر، أن الكمية المتساقطة تصل 40 ملم محليا.