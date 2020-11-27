أفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة أن مصالح أمن دائرة العوينات فككت شبكة إجرامية تنشط بعدة ولايات للاتجار في المهلوسات ذات التأثير العالي والسلبي على الجملة العصبية للمستهلكين والمدمنين عليها.

وجاء في البيان الذي تحوز "الخبر" نسخة منه، إنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها بإقليم الاختصاص خاصة ما تعلق منها بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود الوطنية تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة العوينات بأمن ولاية تبسة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد جهوي تنشط عبر عدة ولايات شرقية بالبلاد، تم خلالها توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

ويضيف البيان، أن فتح التحقيق في القضية جاء على إثر استغلال ذات المصلحة لمعلومات تتعلق بوجود تحركات مشبوهة لعناصر مشبوهين يتم من خلالها نقل كميات معتبرة من المؤثرات العقلية عبر عدة ولايات شرقية انطلاقا من ولاية تبسة.

وعليه، وبناء على ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع تتبع لتحركات المشبوهين وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بطريقة نقل الأقراص وكذا مواصفات الأشخاص، وهذا إلى غاية نصب كمين في أحد مداخل مدينة العوينات أفضى إلى توقيف شخصين على متن مركبة سياحة، ضبط بداخلها بعد تفتيشها على 107 أمشاط من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابلين 150 ملغ بعدد إجمالي مقدر بـ1605 قرص مهلوس، ليتم توقيف المشتبه فيهما وتحويل المركبة إلى مقر أمن الدائرة وفتح حقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة قدم المتورطون أمام العدالة لدى محكمة العوينات التي أصدرت في حقهما أمرا يقضي بالإيداع مع تأجيل النطق بالحكم.