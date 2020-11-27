برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة خلال الدورة الجنائية الاستثنائية 2020، والمقررة بداية من نهاية الشهر الجاري، 24 قضية جنائية تتعلق بالقتل، التزوير، تكوين جمعية أشرار، الإرهاب وغيرها .

و بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا 68 متهما منهم 34 موقوفا، حيث سجل ملف جرائم تكوين جمعية الأشرار والسرقة 6 قضايا يليها ملف جرائم التزوير بـ 4 قضايا متبوعا بجرائم قضايا الأخلاق بـ 4 قضايا.

بالإضافة إلى قضايا محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بقضيتين مع قضيتين اثنتين متعلقة بالإرهاب.